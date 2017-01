00:00 · 13.01.2017

Com déficit no quadro de funcionários, o Detran-CE solicita concurso público com mais de 400 vagas para níveis Superior e Médio com previsão de salário de até R$ 3 mil. O edital, se autorizado, prevê oportunidades para as funções de Analista de Trânsito e Transporte. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.