00:00 · 10.10.2017

As inscrições para o concurso público do Detran-CE, que vai preencher um total de 383 cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior foram abertas ontem. As vagas são para as Unidades Regionais do Departamento, em Fortaleza e no Interior do Estado. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.