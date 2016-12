Desmonte municipal

00:00 · 29.12.2016

Embora os desvios investigados pela Operação Lava-Jato tenham estimulado as pessoas a aguçarem a percepção relativamente aos malefícios da corrupção em empresas estatais, o cidadão precisa compreender que existe também uma profusão de práticas ilícitas na esfera dos municípios e cobrar dos órgãos de controle competentes ações com potencial para coibir tais irregularidades. Assim como os estragos causados no âmbito do governo federal ajudaram a colocar as finanças do País num dos momentos mais complexos de sua história recente, os efeitos deletérios das péssimas gestões de prefeitos arrasam a frágil economia das cidades.

Após a eleição municipal, realizada em outubro passado, os cidadãos de diversos municípios cearenses assistiram ao chamado desmonte administrativo das prefeituras. Atraso salarial, acúmulo de lixo, obras paralisadas e descontinuidade dos serviços públicos passaram a compor a realidade de algumas cidades cujo grupo político dominante foi derrotado. Mesmo com todas as advertências feitas pelas autoridades responsáveis pelo exercício desse controle, tais práticas se repetiram ostensivamente.

A Operação Antidesmonte, conduzida em conjunto entre o extinto Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e o Ministério Público (MPCE), apresentou um retrato da disseminação da corrupção em escala municipal e de atos de irresponsabilidade que prejudicaram os serviços públicos prestados à população. O resultado, depois de oito semanas de fiscalização, foi a necessidade do afastamento do cargo de 14 prefeitos.

Em Itapajé, Tururu, Juazeiro do Norte, Quixadá, Caririaçu e Paramoti, os gestores foram destituídos sob acusação de práticas criminais. Já em Mauriti, Mulungu, Martinópole, Baturité, Canindé, Missão Velha, Madalena e Nova Olinda, os prefeitos foram afastados em decorrência de pedidos ajuizados por suspeita de improbidade administrativa.

Entre as irregularidades mais comuns constatadas no decorrer da operação, destacam-se o pagamento por serviços não prestados, contratação de pessoal acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), apropriação indevida de descontos de contribuições previdenciárias e empréstimos bancários, além da paralisação das obras e da contratação de empresas irregulares, sem obedecer ao adequado processo de licitação.

A magnitude dos desafios que os prefeitos terão no próximo ano exige gestão mais profissional e qualificada, sem espaço para condutas semelhantes às que foram detectadas durante a Operação Antidesmonte. Em face das limitações no orçamento municipal, muitos dos prefeitos eleitos já anunciaram série de medidas voltadas a conter despesas e a enxugar a máquina administrativa.

Conforme levantamento da Confederação Nacional de Municípios, realizado junto a 4.376 cidades brasileiras, desse total, 47,3% dos prefeitos deixarão restos a pagar para seus sucessores. Em 2016, segundo o mesmo documento, a receita obtida a partir da arrecadação com impostos, taxas e transferências públicas somou R$ 473 bilhões, valor próximo ao patamar alcançado há cinco anos.

A queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que se verifica desde 2015, e a carência de fontes de recursos próprios eliminaram temporariamente a capacidade de investimento público das cidades brasileiras. Assim, não há mais como a sociedade suportar desperdícios, sejam eles provocados por simples erro ou por atitude deliberadamente motivada por interesses opostos às demandas públicas.