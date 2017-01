Desemprego à vista

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:13

O desemprego continuará a crescer no Brasil em 2017, em nível preocupante, de acordo com estimativa da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O relatório, divulgado neste mês de janeiro, adverte para a tendência de o País registrar, neste ano, o maior aumento no número de desempregados entre as economias pertencentes ao G-20.

Se as projeções se confirmarem, 1,4 milhão de brasileiros serão dispensados de suas funções no mercado. Assim, o total de desempregados deverá chegar à marca de 13,8 milhões de pessoas, contra as 12,4 milhões do ano passado.

Ao comparar a conjuntura nacional com o quadro que se verifica nos demais países, observa-se que o Brasil é o responsável por parcela vultosa das novas ocorrências de desemprego. Conforme a OIT, a eliminação de postos superará a criação na média do planeta, evidenciando a lentidão generalizada nas economias. O prognóstico estima que o afastamento atingirá 3,4 milhões de indivíduos ao redor do mundo, dos quais 35% concentrados somente nos trabalhadores brasileiros. Portanto, o Brasil será o motor do desemprego no mundo em 2017, motivo de descrédito para a nação que tenta se reerguer após ser atingida por uma grave recessão econômica.

A análise da OIT colide com as projeções otimistas do governo federal, que já disse esperar queda do desemprego neste ano. O FMI, em outubro do ano passado, também havia publicado relatório em que seus pesquisadores anotaram piora nas projeções do emprego.

Caso não encontre uma saída para este imenso óbice - talvez o mais desafiador que se enfrenta no momento -, o País tende a se deparar com o crescimento da insatisfação popular quanto aos governos. Nacionalmente, o chamado Índice de Agitação Social, medido pela OIT para avaliar o nível de descontentamento do povo com aspectos como mercado de trabalho, qualidade de vida e condução política, expandiu 5.5 pontos em 2016, enquanto o crescimento mundial foi de apenas 0.7 ponto. O estudo avalia que, com o avanço do desemprego, a agitação social, por meio da realização de protestos nas ruas, também pode se proliferar, visto que a preocupação com a perda do emprego é uma das mais fortes na sociedade presentemente.

Tal sentimento é mensurado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que aponta que o denominado Índice de Medo do Desemprego encerrou 2016 alcançando 64,8 pontos, bastante acima da média histórica de 48 pontos. O indicador varia de zero a 100 e, quanto maior for, mais elevado é o temor em relação ao desemprego. No Nordeste, a apreensão da população quanto à instabilidade é ainda superior: 70 pontos, 11,3 acima do que havia sido verificado um ano antes.

Apesar de enxergar possibilidades de melhora no ambiente econômico, os especialistas da OIT acreditam que esse restauro no humor deve demorar a chegar ao mercado de trabalho. Por mais que o PIB reaja neste ano, levará mais tempo para que isso se reverta em contratações, o que deve alongar o problema. Já em 2018, é possível que se tenha melhora consistente na taxa de ocupação.

Entre os inúmeros desafios de 2017, o combate ao desemprego deve ser prioritário para o governo federal. A tensão da população no tocante a este assunto é congruente com as inquietantes estatísticas que se vêm apresentando. O Brasil, que chegou a ostentar grau de emprego modelo, não pode agora ser um exemplo negativo por conta da falta de oportunidades aos trabalhadores.