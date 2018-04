00:00 · 30.04.2018

No campo da competitividade a palavra-chave é desempenho e como tal precisa ser acompanhado e comparado ao ranking, enquanto referencial de excelência nas mais diferentes atividades.

Para aferir o desempenho é necessário utilizar-se de processos de medição, segundo padrões preestabelecidos, e que podem contribuir para melhorá-lo, por meio de treinamento e desenvolvimento. No dia a dia, é importante termos clareza na prática, quando o desempenho aflora a serviço dos nossos objetivos.

É, na verdade, a aplicação do saber que adquirimos por meio das informações, que tem relevância no comportamento, como resultado da assimilação de teorias, conceitos, princípios, técnicas, procedimentos etc, que incorporamos durante a vida inteira.

O conhecimento se aplica em matéria técnica específica nos mais variados campos, na gestão em seu sentido amplo, com alcance sobre o público e o privado e nas intervenções que visam solucionar questões que nos afligem, favorecendo o êxito. A habilidade, que será tratada em artigos por mim produzidos, diz respeito ao saber como realizar algo e, se revela incremental no campo do desempenho. É a capacidade de fazer uso produtivo da experiência, de agir adequadamente.

A sua presença estimula à liderança nos processos, na negociação, na articulação, em lidar com a diversidade e ambiguidades e especialmente na percepção do todo - visão estratégica. A atitude se materializa segundo as crenças, valores e premissas em relação às questões no seu entorno e cuja percepção valoriza a ética e os resultados.

Cláudio Montenegro - Administrador