Desafios do CE em 2017

00:00 · 03.01.2017

É unanimidade que o ano de 2016 foi um dos mais difíceis da história recente do Brasil. A grande instabilidade institucional, aliada ao desempenho trágico na economia e a ininterruptos escândalos de corrupção marcaram esse último ciclo, que pareceu mais longo do que realmente fora. A virada no calendário não deve provocar o esquecimento das importantes lições deixadas, mas, naturalmente, ela abre esperanças renovadas.

Neste contexto, que navega entre o pessimismo e o desejo de boas notícias, o Ceará tem desafios particulares pela frente para que o ano que se inaugura seja de alento para a população.

Provavelmente, o primordial deles diz respeito à estiagem. Enfrentar mais uma temporada de seca poderá ocasionar consequências extremamente danosas ao Estado, que já amarga cinco anos consecutivos de chuvas abaixo da média. Por isso, seria de valor imensurável uma quadra chuvosa abundante por todo o território estadual. Se as condições meteorológicas não forem favoráveis, é presumível que haja racionamento de água e uma imensa crise a ser enfrentada por todos. Neste cenário, o papel do poder público será crucial na condução estratégica dos recursos hídricos, por meio de projetos que deem maior autonomia ao Estado; bem como o engajamento popular, na busca pelo uso consciente da água.

O ano também tende a ser de dificuldade no campo fiscal, mesmo com o socorro do governo federal que aliviou o pagamento da dívida com a União. A vantagem do Ceará é que a situação de suas finanças se encontra mais estável em relação ao que se verifica em outros estados, como o Rio de Janeiro, que vive calamidade nas contas públicas. A aprovação do limite de gastos estaduais conforme a receita corrente líquida pelos próximos 10 anos tende a ajudar a manter o equilíbrio cearense.

Como a retomada da economia em 2017 ainda é incerta, o que ameaça o volume de montantes que adentrarão os cofres públicos, as administrações precisam de máxima eficiência para fechar seus orçamentos com balanço positivo e evitar a deterioração orçamentária.

Será revigorante para o Estado se setores fortes de sua cadeia econômica derem sinais de recuperação neste ano. O comércio e os serviços, bem como a indústria, precisam, na pior das hipóteses, de um ano superior ao que se findou, a fim de ter alicerces para o crescimento apropriado a partir do ano de 2018. Tal processo de fortificação tende a ser lento, mas é imprescindível para trazer de volta a confiança do consumidor e do empresariado, os investimentos e os empregos. O ambiente para o mercado de trabalho deve continuar adverso, mas melhoras são esperadas, o que pode aliviar a situação das famílias.

O ano pede também o destravamento de projetos relevantes que rastejam e emperram o desenvolvimento do Estado. A transposição do Rio São Francisco é um dos ícones desta lentidão destrutiva. A grande obra hídrica precisa ser acelerada e trazer os primeiros resultados benéficos para os cearenses.

Em logística e mobilidade, há outros projetos de suma importância que necessitam de maior celeridade: a ferrovia Transnordestina, a ampliação do Aeroporto Pinto Martins e as obras do Metrô de Fortaleza.

Os obstáculos que se anunciam à frente fazem com que 2017 já nasça árduo. Contudo, é essencial ressaltar que será possível superar as dificuldades, por maiores que elas sejam, e voltar à estabilidade e ao trilho do crescimento.