00:00 · 12.06.2017

Os deputados Jeová Mota e Bruno Pedrosa querem tornar Xand Avião, cantor de uma banda de forró, cidadão cearense. Entretanto, as assinaturas dos projetos geraram controvérsias na Assembleia Legislativa na sexta-feira (2). A matéria foi publicada na última segunda-feira (5) e teve 878 comentários na página do Diário do Nordeste no Facebook.