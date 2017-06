Deputado reclama de plágio

00:00 · 10.06.2017

Em dia de pouca movimentação no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, - prática que já se tornou comum no último dia de cada semana, - Na sexta-feira, 2/6, não houve sessão ordinária na Casa. A maioria dos deputados estaduais faltou. Porém, um fato inusitado motivou denúncia de falsificação de assinatura de parlamentar em apoio a projeto de concessão de título de cidadania cearense.

Isso porque os deputados Bruno Pedrosa (PP) e Jeová Mota (PDT) apresentaram projetos para conceder o título de cidadão cearense a José Alexandre Filho, conhecido como Xand Avião, cantor de uma banda de forró. Esta matéria da editoria de Política, de 5/6, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste.

Contestações

Jeová contestava a data do protocolo do projeto de Bruno e alegava que, dentre as assinaturas de apoiamento, estava a do deputado Welington Landim, falecido no início desta legislatura, além da assinatura do próprio Jeová.

O pedetista apontou que a data de protocolo não corresponderia ao período em que foram coletadas as assinaturas. Bruno, na justificativa do projeto de sua autoria, cita eventos realizados pela banda durante o período junino e a festa de aniversário do grupo de forró, ocorrida no mês de outubro, ambos em 2016.

Irritado, reclamando a membros do Departamento Legislativo da Casa na presença da reportagem do Diário do Nordeste, Jeová Mota foi enfático ao destacar que, no requerimento do seu colega, constava a assinatura do deputado Welington Landim, falecido em junho de 2015. "Tem até assinatura de quem já morreu", reclamou. O parlamentar não deu entrevista após o episódio de reclamação.

Além da assinatura de Landim, chama atenção também no projeto de Bruno Pedrosa a desatualização dos partidos dos quais fazem parte alguns dos assinantes. Ainda como membros do PROS constam Antônio Granja, Ivo Gomes (hoje prefeito de Sobral, portanto não poderia estar assinando o projeto), Manoel Duca, Mirian Sobreira, Robério Monteiro e Sérgio Aguiar.

