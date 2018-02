00:00 · 24.02.2018 por Igor Queiroz Barroso Diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz e mestrando em Ciências Políticas

A palavra democracia vem do grego. Demos = povo e kracia = governo. Ou seja, um governo do povo para o povo, onde os cidadãos de um Estado podem participar da vida política por meio de eleições, referendos ou plebiscitos. Em uma democracia, as pessoas têm direito de liberdade de expressão e de manifestar suas opiniões.

Embora tenha aparecido na Grécia Antiga de Sócrates, Platão e Aristóteles, a democracia era exercida apenas pelos homens livres, sem qualquer participação de mulheres ou escravos.

Na Roma antiga, foram criados os primeiros conselhos representativos, que foram extintos quando surgiu a figura do imperador. Passaram-se quase 13 anos de história quando, ao final do feudalismo, os conselhos ressurgiram. Com efeito, a democracia foi pouco praticada até o fim do século XIX.

A partir do século XX, após duas grandes guerras mundiais e o fim da guerra fria entre EUA e URSS, o mundo ficou dividido em dois e o pensamento democrático se tornou predominante no mundo. A União Europeia, com seus 28 Estados-Membros, o schengen, o euro, seus valores democráticos e sua política de paz e de alargamento, se tornou então a nova luz da democracia mundial.

Na teoria, a democracia traz uma resposta a regimes autocráticos, totalitários ou ditatoriais, pois o objetivo do bem comum, onde a minoria é respeitada e tratada como a maioria, é soberano de tal forma que a justiça prevalece em suas formas comutativa, social e distributiva, em total harmonia.

No entanto, para haver democracia, é preciso haver investimento permanente em educação para que os cidadãos possam entender a sua corresponsabilidade para com a sociedade, de maneira que votar não seja apenas legitimar o processo de transferência de poder e pronto.

E mais: é preciso haver a mais completa liberdade de expressão, onde a atividade jornalística é atuante, presente e valorizada. Somente neste cenário é possível que ocorra o estudo transparente das ciências sociais, em especial da ciência política.

Na prática, o sufrágio universal permitiu que minorias, incluindo as mulheres, passassem a ter voz. Mas a democracia nunca consegue se realizar plenamente, seja pela falta de consciência política causada pelo baixo investimento em educação ou pela esperteza de pessoas que participam do quadro político para realizar seus próprios desejos de grandeza e poder, tomando decisões em proveito próprio e corrompendo os deveres para com a ética e a fidelidade ao contrato social.

Ou seja, a democracia cede lugar à demagogia. Pode-se dizer que a política é tremendamente influenciada pelas geofinanças - banqueiros que manipulam grupos de pensão que podem desestabilizar qualquer democracia com o propósito de fazer lucro, como aconteceu na crise do subprime de 2008, cujo efeito pode ser sentido mundialmente ainda hoje. Quando uma crise como essa é manipulada, podemos ver como a democracia e a globalização podem fragilizar economias estáveis. Neste caso, pode-se dizer que a política mundial é preta, é branca e é, principalmente, muito cinzenta.

Sendo assim, é mais que desejável que os países que configuram o G7 busquem através de um conceito de geodemocracia trazer mais segurança para os países que buscam viver democraticamente.