00:00 · 20.12.2017

A matéria mais lida dessa terça-feira no Diário do Nordeste foi sobre o delegado Raphael Vilarinho, que estava à frente da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) há quatro anos, que foi exonerado do cargo. Segundo a SSPDS, o próprio Vilarinho pediu para sair da Especializada por considerar que já está há muito tempo em um trabalho que considerou "desgastante".