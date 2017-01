Déficit de professores

00:00 · 28.01.2017

A reforma apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) para o ensino médio, em tramitação no Congresso Nacional, tem como um dos desafios solucionar um problema antigo, mas ainda recorrente. Quase a metade do corpo docente no País (46%), nessa etapa da formação escolar, leciona pelo menos uma disciplina para a qual não tem habilitação específica. De acordo com o levantamento da organização civil Movimento Todos Pela Educação, esse contingente é formado por 228 mil, dentre o total de 494 mil professores da rede pública.

A Medida Provisória que trata sobre a reestruturação do ensino médio prevê a liberdade de o aluno escolher a área de seu interesse de conhecimento, para nela aprofundar o aprendizado. O sistema exigirá que cada profissional na sala de aula tenha amplo domínio sobre o conteúdo educativo e maior capacidade para ir além do elementar.

O MEC ainda não estabeleceu nenhum plano para qualificar os docentes do ensino médio de modo a atender à programação prevista na reforma. Todavia, ao lado de multiplicar os cursos de complementação pedagógica, está clara a urgência na articulação entre União, estados e municípios, a fim de evitar a realocação dos professores versáteis que ministram disciplinas para as quais não foram preparados.

A distorção, que foi apurada pela tabulação dos dados do Censo Escolar 2015, está presente em todo o território brasileiro, embora afete os estados em níveis diferentes. Quando comparado com o último retrato, referente a 2012, nota-se uma estagnação.

No Ceará, somente 41,3% dos professores do ensino médio possuem formação específica na área em que trabalham. No Nordeste, a colocação do Ceará é o quarto pior, tendo em vista que Pernambuco (38,4%), Maranhão (35,3%) e Bahia (28,9%) apresentam situações mais graves. Fora da região nordestina, as unidades federativas com as melhores condições quanto a esse quesito (73%) foram o Paraná e o Distrito Federal.

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabeleceu a meta para que todos os professores da Educação Básica (infantil, fundamental e médio), no ano de 2014, já possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Dentre os 2,2 milhões de docentes distribuídos pela rede de ensino brasileira, conforme o Censo Escolar, aproximadamente 24% não possuem nem mesmo formação em ensino superior.

Após mais de dois anos em vigor, o Plano Nacional de Educação já viu muitas de suas metas não serem concretizadas, o que levanta dúvidas acerca da obrigatoriedade de seu cumprimento. Cabe à sociedade, portanto, exercer seu dever cívico, aprimorando o monitoramento das ações desempenhadas e intensificando a cobrança para que sejam atingidos os objetivos fixados.

O déficit de professores habilitados apresentado pelo Movimento Todos pela Educação é mais uma entre as inúmeras falhas que travam a almejada qualidade do ensino. Os resultados satisfatórios conquistados por muitos estabelecimentos educacionais ainda são frutos de esforços isolados dos gestores públicos que conseguiram superar as limitações orçamentárias e os demais obstáculos. Apesar de ser citada como a principal solução às desigualdades sociais do País, a educação é uma das esferas de responsabilidade do poder público mais sensíveis às crises sistemáticas na economia e aos erros no planejamento da aplicação das verbas escassas.