00:00 · 21.09.2018 / atualizado às 00:01

Três gols sofridos em seis jogos disputados colocam o Ceará entre uma das melhores defesas do returno da Série A do Brasileirão. Assim, a equipe de Lisca mostra que a força defensiva tem sido um dos principais fatores responsáveis pela reação do time na competição nacional. Este foi o post mais lido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.