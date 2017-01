Declínio automotivo

00:00 · 11.01.2017

O ano passado foi de muitas dificuldades para o setor automotivo. A grosso modo, a constatação vale para a maioria das atividades, mas em especial para este setor, que já vinha em trajetória decadente desde 2013, quando atingiu seu pico produtivo, e fechou 2016 com uma queda acentuada de 11% na produção de veículos ante o ano anterior - a terceira consecutiva. O resultado mais recente (2,2 milhões de unidades montadas), divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), significa regresso ao nível de 2004: 2,3 milhões de veículos.

As vendas somadas de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões caíram 20,2% no último ano, resultado desastroso que mostra como o setor tem sido amplamente ferido pelos efeitos da recessão. No caso dos automóveis pesados, cuja demanda está diretamente ligada ao desempenho da indústria e comércio, a baque foi ainda mais expressivo: 29,4% menos unidades comercializadas.

Naturalmente, a indústria se moldou à nova ordem. O resultado é um volume de carros estocados bem menor, em torno de 176 mil itens, o mais baixo em quatro anos. Observando a demanda arrefecida e as perspectivas comedidas em relação a 2017, os fabricantes mantêm a cautela, e as montadoras operam longe do máximo potencial.

Tal ociosidade provoca consequências diretas no contingente empregado pelo setor. Em torno de 9 mil trabalhadores foram afastados em regime de férias coletivas e programas de proteção ao emprego. Isso sem contar os desligamentos efetivos, cujos dados de 2016 ainda não foram fechados. Enquanto, em 2013, havia 157 mil profissionais, de acordo com a Anfavea, este número recuou para apenas 129,8 mil em 2015. Diante das estatísticas ruins registradas ao longo do ano passado, a tendência é que esse grupo perca ainda mais integrantes. O saldo negativo é prejudicial aos indicadores gerais de mercado de trabalho, uma vez que essa indústria abriga quantidade significativa de mão de obra. Vale ressaltar que o nível de desemprego no País tem batido recordes sucessivos, e a indústria automotiva tem contribuído para tal, ao lado de outras atividades.

As projeções dos empresários para este ano são mais otimistas. A Anfavea acredita que haverá crescimento de 4% nas vendas e alta de 12% na produção. Para isso, é preciso que a economia do País apresente melhoras logo, o que ainda não se verifica. A confiança do consumidor permanece enfraquecida e, como os veículos automotores são bens de maior valor, é preciso que a situação financeira da população esteja em um nível de conforto razoável para que haja aquecimento das compras.

Os juros elevados e as incertezas quanto ao futuro institucional e econômico do Brasil complicam a contração de financiamentos de longo prazo, opção comum para quem adquire carro. Três em cada dez propostas submetidas são negadas pelas instituições de crédito.

O "boom" das vendas de veículos foi responsável por impulsionar a economia nacional e até modificar a mobilidade urbana, uma vez que facilitou o acesso ao carro próprio, por meio, principalmente, da redução do IPI. Hoje, com o consumo interno murcho, o setor busca se reposicionar e voltar a atrair um número considerável de compradores. É improvável o retorno àquele grau de efervescência, mas esse segmento industrial, por ser um dos mais valiosos para a economia, precisa, o quanto antes, de novo fôlego para gerar emprego e renda.