Decisões irracionais

00:00 · 14.10.2017

A entrega do prêmio Nobel de Economia ao professor norte-americano Richard H. Thaler pela Academia Real Sueca de Ciências coloca em evidência conceito de estudo conhecido como economia comportamental. Tal definição se destaca por considerar que as pessoas, no consumo de bens ou serviços, nem sempre agem movidas por decisão racional. Muitas vezes, não são observados todos os fatores envolvidos no momento do gasto a ser feito, nem as consequências de determinada opção financeira a médio ou longo prazo.

As teorias levantadas a partir dessa perspectiva vão de encontro ao modelo usualmente adotado na maioria dos países, onde se priorizam estudos sobre o nível de emprego e da inflação, para projetar a atividade econômica, em detrimento de mecanismos alternativos, que contemplem a complexidade do processo decisório humano.

O conceito de economia comportamental surgiu ainda na década de 1960, nos Estados Unidos, a partir de estudo realizado com crianças. Na pesquisa, liderada por Walter Mischel, cada uma ganhou um marshmallow e teria direito a receber a segunda guloseima caso conseguisse conter o desejo de comer o primeiro. A maioria, todavia, não teve autocontrole, apesar de saber que tal comportamento imediatista anularia a chance de receber recompensa mais valiosa.

A Academia Sueca havia premiado anteriormente pesquisadores que dedicaram trabalhos a fortalecer tal teoria. Em 2002, o psicólogo Daniel Kahneman foi laureado após desenvolver experiências que mostram como o cérebro humano, na tomada de decisões, prefere se basear em tendências cognitivas em vez de recorrer a estatísticas e informações precisas. Em 2013, foi a vez de ser reconhecido Robert Shiller, que também se aprofundou no desenvolvimento do tema.

Já no Nobel concedido neste ano, o economista Richard Thaler chamou atenção ao criar o conceito de "contabilidade mental", para descrever como as pessoas "organizam, formulam e avaliam" as decisões financeiras. A compra a prestações é um dos exemplos citados para esclarecer a teoria premiada. O consumidor, em geral, pensa apenas no valor da parcela e pouco observa o risco de pequenos gastos comprometerem o orçamento mensal. Isso costuma ocorrer porque a maioria não possui noção do todo e é incapaz de fazer a avaliação do impacto das despesas no futuro. Outro padrão mencionado para mostrar a limitação da racionalidade nas escolhas financeiras é quando o consumidor se submete a sacrifícios para ganhar desconto de R$ 100 numa compra de R$ 1.000, mas não faz o mesmo esforço caso o produto tenha um custo de R$ 10.000, embora o ganho econômico seja o mesmo nos dois casos.

Curioso experimento, com taxistas, também fortalece as conclusões do vencedor do prêmio Nobel. No estudo, ele ressalta que os profissionais costumam concluir suas jornadas quando atingem metas monetárias. Em dias que a demanda pelo serviço é alta, o objetivo é atingido antes do previsto, e eles encerram as atividades mais cedo. Se a decisão fosse motivada pelo planejamento financeiro racional, o trabalho prosseguiria.

Nos períodos de instabilidade econômica, a irracionalidade financeira se torna mais grave. O indivíduo esquece que simples hábitos, como a pesquisa de preços e evitar gastos com itens supérfluos, podem preservá-lo dos efeitos deletérios da crise na economia. O novo conceito deve influenciar nas formulações mercadológicas do futuro, fortalecendo o apelo de venda em que o consumidor compra levado apenas pelo impulso.