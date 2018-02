Debelar a improbidade

00:00 · 24.02.2018

O recente diagnóstico apresentado anualmente em pesquisa da Transparência Internacional acerca da percepção da sociedade brasileira em relação ao avanço de práticas corruptas aponta que, a despeito dos escândalos deflagrados nos últimos anos, os fatores estruturais que sustentaram a continuidade desses atos imorais durante tanto tempo seguem inabalados. Na agenda do Congresso Nacional, o tema permanece à margem das discussões e dos projetos submetidos ao plenário. As poucas ideias levadas adiante se concentram no caráter punitivo, mas esquecem o viés educacional e preventivo que as medidas a serem implantadas também devem possuir.

Tal retrato traduz apreensão, pois ao passo em que o combate à corrupção tem pouca eficácia ou é postergado, o Brasil se afasta do que tem sido buscado em nações em que não existem dúvidas em relação aos prejuízos de práticas indecorosas. A exemplo do que ocorre no âmbito privado, quando a administração pública não dispõe de ferramentas transparentes e outros mecanismos de controle voltados a qualificar gastos e fiscalizar as despesas executadas, a escala de confiança geral se esfacela, afugentando os potenciais investidores e aniquilando as oportunidades de crescimento.

Conforme o levantamento da Transparência Internacional, o Brasil despencou 17 posições no ranking mundial que mede a percepção da sociedade com a corrupção. Quanto mais baixa for a classificação de uma nação nessa lista, mais corrupta ela é, segundo a análise de seus cidadãos. O estudo realiza a avaliação em 180 nações e, para chegar a conclusões, traça comparativos dos trabalhos realizados por diversas instituições que ouvem a opinião da sociedade sobre a corrupção no setor público.

A queda brasileira foi do 79º lugar para a 96ª posição, deixando o País ao lado de Colômbia, Indonésia, Panamá, Peru, Tailândia e Zâmbia. Essa é a pior situação desde 2012, ano em que a instituição de pesquisa passou a adotar a metodologia utilizada atualmente. A derrocada no ranking se repete desde 2014, sobretudo em face da Lava-Jato e de outras grandes operações realizadas desde então. Somente em 2016 o levantamento apresentou o quadro de leve estabilidade, que não se repetiu em 2017.

Essa trajetória de queda é comum em países que começam a confrontar a corrupção, ao demonstrar à sociedade a dimensão desse grande obstáculo ao crescimento. O agravante da situação brasileira, contudo, é que o declínio não costuma durar período tão longo. Quando isso ocorre, evidencia-se o nível de dificuldade no ataque ao problema.

A Lei da Transparência, ao determinar que sejam disponibilizadas, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, representou um marco basilar nessa luta contra a corrupção e contribuiu consideravelmente ao desafio de levar a administração pública a outro paradigma.

Quase dez anos depois que esse diploma legal passou a vigorar, ainda se reclama o seu integral cumprimento, enquanto foram raras as iniciativas posteriores adotadas com objetivo semelhante. Para extirpar das gestões públicas os comportamentos ímprobos, responsáveis por manchar a imagem nacional, se mostra necessário manter o debate incessante acerca de outras medidas que precisam ser aplicadas. Também é imperioso que o cidadão não deixe se abater pela crise de confiança, provocada pelos sucessivos escândalos. E, a partir dos canais disponíveis, participe com sugestões sobre o que pode ser transformado.