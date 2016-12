Debates e Ideias: Faltam quadros

00:00 · 24.12.2016

Tenho orgulho de ser saudosista. A minha geração também. Com relação aos homens públicos eram compostos do que havia de melhor na sociedade, verdadeiras lideranças. Começando pelos prefeitos, escolhidos entre os homens mais qualificados nas comunidades. Dois fatores concorriam para essa seleção natural: Os homens tinham mais posturas, e os partidos existentes eram providos de princípios éticos e morais, tradição que passava dos avós para pais e filhos. Um grande erro da revolução foi a extinção dos partidos existentes na época, destacando-se a minha UDN, o PSD, o PTB e outros menores, dando lugar a Arena, partido do sim senhor e do sim, no caso o MDB, que foi criado para compor. Depois, com o tempo e sobre o comando do Dr. Ulysses, assumiu uma verdadeira oposição. De lá pra cá, foi essa desgraça que está aí. Os partidos há muito tempo deixaram de ser partidos, para ser negócio de "futuro", prevalecendo ainda que os maiores partidos são os do governo de plantão, como foi a Arena, de quem herdaram todos os vícios. Quem faz parte deles além das benesses está acobertado para praticar todo tipo de safadeza. Os prefeitos de nosso tempo eram autoridades de verdade e, acima de tudo, respeitados, diferente de hoje, onde os prefeitos de todo Brasil, com raríssimas exceções, vivem nas páginas policiais, juntamente com as câmaras municipais. Estou focando nos municípios porque é lá que o Brasil começa. Esse desmando do Rio pode ser estendido à maioria dos estados e municípios, daí a falência da organização política. A essa decadência moral foi quem fomentou essa bandidagem espalhada pelo Brasil, de ponta a ponta. E o pior, é que, pelo visto, não temos saída, nem a quem recorrer. Acima falei em partidos políticos, mas, o grave mesmo é a falta de liderança política. Daí a falta de perspectiva de uma saída racional. Essa corrente do mal, vem tomando conta do País e com sucesso. Espera-se que uma reforma política urgente, junto a uma revolução moral traga de volta a esperança dos dias melhores. Esses partidos existentes têm que ser extintos para dar lugar a 3 ou 4 outros, partidos de verdade, onde prevaleça ideais e princípios morais, não permitindo que bandidos e picaretas façam parte de seus quadros. Apesar dessas análises, preocupa-me, mesmo, é o Brasil invisível, sem que se tenha a dimensão exata de seus tentáculos.

HUMBERTO MENDONÇA

Empresário