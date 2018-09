00:00 · 21.09.2018

O Datafolha divulgou no fim da noite de quarta-feira (19) a mais nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Bolsonaro(PSL) manteve a liderança da corrida presidencial com 28%. Haddad (PT) atingiu 16% das intenções, e está empatado tecnicamente com Ciro que tem 13%. Este foi o post mais comentado no Diário do Nordeste.