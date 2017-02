Custo da violência

00:00 · 07.02.2017

O enfrentamento à violência custou aproximadamente 75 bilhões de dólares em 2014 ao Brasil, conforme cálculo realizado em estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), divulgado agora em fevereiro. O valor inclui os gastos efetuados tanto na esfera pública quanto no âmbito privado e representa o montante mais alto em comparação com as despesas das demais nações da América Latina e do Caribe. Os investimentos significativos, detalhados no balanço, traduzem resultados pouco satisfatórios, evidenciando que o combate não depende apenas de volume considerável de recursos, mas de ações que corrijam as distorções no planejamento.

A multiplicação dos casos de tráfico de drogas transformou o perfil da violência na última década. Contudo, os governos demoraram a reconhecer como as novas demandas na área da segurança exigiam projetos capazes de transporem obstáculos estruturais na educação, economia e em outros setores cujas deficiências também repercutem na elevação dos indicadores de criminalidade. Mesmo com conhecimento apurado acerca dessa realidade, a maioria dos governantes continua a falhar nas soluções adequadas para frear a circulação crescente de entorpecentes e conter a preocupante vulnerabilidade dos jovens a esse universo saturado por práticas ilícitas.

As medidas de repressão permanecem entre as prioridades do poder público para sustar o tráfico, embora não sejam suficientes e agravem outros problemas, como a crise no sistema penitenciário e a falta de condições dos complexos prisionais em cumprir a missão de recuperar detentos para a vida em sociedade. A Lei das Drogas, em vigor desde 2006, endureceu as penas e quase quintuplicou o total de presos por esse tipo de crime. Sem reformas sociais eficientes destinadas a prevenir a evolução da marginalidade, todavia, o dispositivo não conseguiu, por si só, reverter o avanço desse cenário desolador de insegurança.

Outro estudo, realizado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o governo do Ceará e a Assembleia Legislativa, apresenta uma série de indicações e argumentos que comprova a importância de pensar o enfrentamento à violência a partir do ponto de vista mais ampliado. O levantamento elaborado no decorrer de 2016 em sete municípios cearenses, incluindo a Capital, apontou que 73% dos adolescentes vítimas de assassinatos em 2015 haviam abandonado a escola pelo menos seis meses antes da morte. O dado assusta e confirma as sequelas da inépcia em fortalecer a escola e torná-la mais atrativa à permanência dos jovens.

Para a elaboração da pesquisa, foram ouvidas 263 famílias que tiveram filhos de 12 a 18 anos assassinados em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. Em 2015, os sete municípios somaram 418 óbitos nessa faixa etária. De acordo com o estudo, 80% das vítimas foram atingidas por armas de fogo.

Na Capital, mais de um terço dos assassinatos de adolescentes se concentrou apenas nos 17 bairros com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). É alarmante, portanto, a influência da ausência de amparo social no aumento da violência, o que se repete em quase todas as metrópoles brasileiras.

Sob os holofotes, as autoridades são precisas ao falar do peso de tais desigualdades socais na cruzada contra a violência. No entanto, é preciso cobrar que suas ações sejam condizentes na prática com os discursos politicamente corretos proferidos à opinião pública.