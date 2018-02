00:00 · 24.02.2018

O esquema criminoso idealizado pela facção criminosa paulista PCC conseguiu se tornar um dos mais lucrativos e organizados do País. No Ceará, dois dos maiores líderes da facção no Estado, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', gastaram R$ 8,5 milhões, em mansões e carros de luxo. Para eles, o Ceará era estratégico para o tráfico de drogas no Brasil.

http://bit.Ly/cupulagastos