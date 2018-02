Cúpula do PCC fez voo panorâmico antes de morrer

00:00 · 23.02.2018

A cada dia novos fatos surgem sobre as mortes de duas lideranças do PCC, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue'; e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca'. A Polícia já sabe que os dois embarcaram em um helicóptero, no dia 16/2, na Praia do Futuro, junto com os executores para um voo panorâmico. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.