Cúpula de facção criminosa vivia luxuosamente

00:00 · 22.02.2018

Ao se instalar no Ceará, em 2017 para cá, a Cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) pastou a ostentar riqueza e gastos R$ 8,5 milhões, somente com casas em condomínios de luxo e carros de grandes marcas. Eles foram assassinados no domingo, 18/2, em uma reserva indígena. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.