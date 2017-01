Cultura e história

00:00 · 21.01.2017

O brasileiro não gosta mesmo de preservar sua memória. Mais especificamente, o nosso Ceará está no panteão desse segmento. Dificilmente vê-se qualquer preservação dos monumentos que fazem a história do nosso povo. Vê-se o caso do monumento de Iracema, tantas vezes destruído, outras tantas recuperado. Seja em Messejana, seja na Praia de Iracema, seja na Beira-Mar.

A inverso de outros países de forte tradição civilizatória, nos quais é comum preservar-se a memória de personalidades pertencentes ao seu panteão artístico e intelectual, parte das elites e dos formadores de opinião do Brasil, relega ao esquecimento importantes nomes que contribuíram de forma expressiva para construir o acervo do patrimônio histórico e cultural do País. Sempre está sendo preciso enfatizar, por meio da mídia e de instituições ligadas à cultura, a necessidade de se promover o resgate desses valores.

Se forem feitas comparações, o comportamento brasileiro adquire características até certo ponto constrangedoras, não apenas em relação ao Primeiro Mundo, onde o apreço aos valores autóctones assume o respeitável aspecto de culto, mas também em relação a nações próximas da América do Sul. Há de se investir fortemente nessas 'cultuações', por meio das secretarias especializadas, tanto municipal como estadual. Para isso, elas foram criadas. A observância dessas cultuações deve ser fiscalizada. Um país, um Estado, se destaca pela preservação de sua história.

Híder Ponte

Mestre de Cerimônias