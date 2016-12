Cuidado nas estradas

00:00 · 27.12.2016

Com a chegada das festas de fim de ano e o aumento no fluxo dos veículos nas estradas, demanda-se cautela redobrada dos motoristas, assim como se exige maior atenção dos órgãos competentes para intensificar os atos de fiscalização. Apesar das campanhas educativas para conscientizar a sociedade quanto aos riscos da combinação entre álcool e direção, além da penalidade da Lei Seca, as tragédias por imprudência ao volante ainda se repetem. Nem mesmo o espírito de solidariedade influi na compreensão de alguns condutores sobre a responsabilidade pessoal sobre a vida dos demais.

A Polícia Rodoviária Federal iniciou, em todo o País, ainda no último dia 16 de dezembro nova edição da Operação Rodovida, em parceria com outros órgãos de trânsito. Com base em dados referentes a anos anteriores, foram mapeados os trechos de rodovias que representam os riscos graves a motoristas, motociclistas e pedestres para que, a partir do quadro constatado, sejam ampliados os investimentos nas ações de prevenção. Dentre as infrações mais comuns, estão excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, uso incorreto do cinto de segurança, não utilização de cadeirinha para crianças e motociclista de moto sem capacete.

No ano passado, entre 16 até 31 de dezembro, período correspondente à primeira fase da operação, somente as rodovias federais que cruzam o Ceará registraram 118 acidentes, com 311 feridos e 43 mortos, conforme a Polícia Rodoviária Federal. De todos os óbitos, quase a metade (20) estava em motocicletas.

As ameaças à vida nas rodovias se acentuam nesta época de festas, todavia, elas não cessam no decorrer do ano. De janeiro a agosto de 2016, 212 pessoas morreram nas rodovias estaduais do Ceará, de acordo com balanço da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Em igual período do ano passado, houve queda de 18,7%, pois foram contabilizados 261 óbitos.

Afora a imprudência dos motoristas e condutores de motocicletas, a qualidade da pista agrava a vulnerabilidade de quem circula nas rodovias. Levantamento divulgado em outubro passado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) revela que, dos 3,5 mil quilômetros de estradas em território cearense, 64,4% apresentam deficiências, seja em pavimento, seja sinalização e geometria da via. O governo estadual, com apoio de recursos do Tesouro e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem executado obras voltadas a corrigir distorções de revestimento asfáltico, drenagem, entre outros problemas.

Em outro estudo elaborado com apoio da fundação norte-americana Bloomberg Philanthropies, a Prefeitura de Fortaleza ressaltou que as carências de segurança no trânsito não se restringem mais ao perímetro das rodovias. O aumento substancial na frota de automóveis em circulação na Capital elevou o perigo também nas ruas e avenidas da cidade. Somente em 2015, aconteceram 23,5 mil acidentes com 315 pessoas mortas e 11.124 feridas.

A violência no trânsito representa um dos principais fatores da crise na Saúde. Embora a rede de hospitais tenha evoluído, sua estrutura é incapaz de suportar a exagerada quantidade de vítimas em decorrência de acidentes. O enfrentamento dessa realidade só alcançará resultados efetivos quando a responsabilidade for devidamente compartilhada. As iniciativas de prevenção executadas pelas autoridades devem receber o decisivo engajamento da população.