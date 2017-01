Corrupção pelo mundo

00:00 · 27.01.2017

O levantamento anual realizado pela ONG Transparency International aponta que a corrupção no setor público atinge níveis abomináveis na maior parte do mundo. Realizado desde 1995, o estudo, que faz um diagnóstico da percepção acerca desse problema em 176 países, considerando aspectos como transparência nos órgãos governamentais, liberdade de imprensa, acesso à informação, independência do Judiciário, integridade das instituições e autoridades, constatou que houve mais perdas do que avanços no ano passado, na maior parte do Planeta.

Baseado nos parâmetros supracitados, a pesquisa apura pontuação de 0 (elevada corrupção) a 100 (baixa). Para se ter uma ideia, a média global em 2016 foi de 43, abaixo da linha de 50, o que mostra uma dificuldade generalizada de combater os obstáculos, em especial, nas nações mais pobres.

Na última edição do relatório, divulgada neste mês de janeiro, o Brasil é destaque, em virtude dos grandes escândalos postos à tona pela operação Lava-Jato, envolvendo valores bilionários da Petrobras, com participação de empreiteiras, servidores públicos e políticos influentes. O País caiu três posições no ranking geral em relação a 2015, obtendo nota 40, abaixo da média.

A queda é considerada normal porque o nível de percepção da corrupção aumentou em virtude da descoberta dos grandes esquemas. Por outro lado, é sinal também de que o País está enfrentando o problema com seriedade e aquela imagem externa tende a melhorar no futuro. Apesar das enormes repercussões domésticas e externas da sucessão de escândalos, a colocação do Brasil não é das piores, sendo o 79º entre 176, e fica em ponto intermediário. Na América do Sul, indica a pesquisa que o resultado brasileiro perde para Chile (66) e Uruguai (71). Contudo, se situa muito distante dos mais evoluídos na ética.

O estudo chama a atenção para um fenômeno crescente com amplitude mundial: a descrença dos cidadãos nos métodos de combate à corrupção pelo sistema político tradicional. Essa desilusão, conforme explicita, estaria municiando a ascensão de líderes populistas, com um discurso comumente agressivo e promessas de quebra de paradigmas.

A ligação estreita entre corrupção e desigualdade é outro ponto levantado. O uso ilícito de dinheiro e poder público provoca um ciclo de enfraquecimento nos serviços básicos, alastrando a pobreza e concentrando o controle nas mãos de poucos. O crescimento da insatisfação ocorre também na trilha da lentidão econômica, o que acaba por realçar o descontentamento popular quanto ao desempenho das autoridades. A percepção de corrupção é mais forte nos subdesenvolvidos, mas as potências econômicas também enfrentam seus perigosos efeitos, pois o corrosivo problema é difuso.

Os governantes devem buscar, continuamente, a transparência para com os contribuintes, a fim de que seja de conhecimento de todos o destino do dinheiro público. Sobretudo em tempos de recessão e crise fiscal, os recursos devem ser tratados com extrema responsabilidade. A aversão da população quando ocorre o contrário tem sido cada vez maior.

Extinguir a corrupção é uma utopia, de vez que ela ocorre em todas as instâncias, de pequenos desvios de conduta a esquemas de alta complexidade. Quando se faz presente no setor público, todavia, ganha proporções esgarçadas e causa indignação coletiva. É preciso que os órgãos fiscalizadores brasileiros estejam sempre alertas para que os agentes corruptores e corrompidos não prevaleçam.