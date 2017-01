Cópias de livros

00:00 · 14.01.2017

Ahistória do ovo e da galinha - quem teria surgido primeiro? - se repete, no problema de leitura do brasileiro: compra-se pouco livro porque ele é caro ou o livro é caro por que se compra pouco? Li uma reportagem a respeito da reprodução indiscriminada e ilegal de livros através de xerox, nas universidades - e não só nelas. As editoras se ressentiam de tal prática, que lhes causa milhões de reais de prejuízos a cada ano, pois as cópias significam livros não vendidos.

Elas queriam fazer valer a lei de direito autoral, coibindo o uso do xerox. Não seria mais fácil e racional aumentar a tiragem, diminuindo o custo dos livros e, consequentemente, o preço para o leitor, o estudante? O livro é realmente muito caro e quem estuda e paga faculdade, além das outras despesas mínimas para sobreviver, sabe bem o peso de um livro didático no orçamento. O fato é que as bibliotecas das escolas e universidades estão, em muitos casos, defasadas e têm apenas um ou dois exemplares de cada livro no acervo, quando têm. E como nem todos os alunos têm condições, elas deveriam ter mais exemplares para empresar aos estudantes, para que não tenham que copiá-los.

Outro tipo de reprodução ilegal que, parece, ninguém tem interesse de levantar, é a "apostila". Ela é até pior, pois quem a organiza, quase sempre, "chupa" o material de várias fontes - dos mesmos livros didáticos que os estudantes teriam que adquirir, além de que muitas são vendidas a peso de ouro.

No que diz respeito à ficção, já existem em alguns países as cópias piratas de livros: edições com grandes tiragens de best-sellers feitos por editoras clandestinas, imitando com quase perfeição a edição original e distribuição organizada. Que as distribuidoras brasileiras estejam alertas.

Luiz Carlos Amorim

Escritor