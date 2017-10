Controle mais rígido da CNH

00:00 · 14.10.2017

O tempo mínimo de suspensão da CNH para quem somar 20 pontos passou para seis meses ( FOTO: KID JÚNIOR )

A menos de um ano em vigor, a Lei 13.281/2016, sancionada em 1º de novembro de 2016, que assegurou a abertura do processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de qualquer condutor ao completar 20 pontos, mesmo antes da renovação, já gerou 4.212 processos de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontos na CNH.

A nova medida alterou o tempo mínimo de suspensão de quem atingiu a pontuação limite. Atualmente, a menor punição é de seis meses, sendo que, anteriormente, era de apenas um mês. A regra atual só é válida para as infrações cometidas após a sanção. Esta matéria da Editoria de Cidade, de quarta-feira, de 11/10, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), antes da lei, o processo só era aberto por ocasião da renovação da CNH, contando a partir do momento que o documento era retido. O órgão acrescenta que a pontuação não costumava nem a ser verificada pelos agentes de trânsito durante as blitz.

No intuito de ter maior controle sobre o número de infratores, o Detran afirma que vem criando ferramentas no sistema de habilitação, para facilitar a identificação de condutores com excesso de pontos e automatizar a abertura de processos de suspensão do direito de dirigir. No entanto, dos processos abertos, apenas 130 condutores estão cumprindo a penalidade.

O número, relativamente baixo, se comparado com o total dos processos, pode ser explicado pela Resolução 182, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que garante ao condutor que esteja respondendo processo de suspensão "amplo direito de defesa e contraditório, permitindo a apresentação de defesa junto a órgãos colegiados, como a Junta Administrativa de Recursos de Infração - Jari, e Conselho Estadual de Trânsito - Cetran", segundo o órgão. O recurso a esses colegiados alonga a finalização do processo.