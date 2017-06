Consumo debilitado

00:00 · 08.06.2017

Dentro do resultado positivo do PIB do primeiro trimestre, alardeado pelo governo federal, estão ocultos números ainda muito preocupantes. Um desses indicadores, o consumo das famílias continua débil - caiu 0,1% ante o trimestre final de 2016 e 1,9% sobre igual período daquele ano - e notabiliza que a saída efetiva da recessão será espinhosa também ao longo de 2017.

Por mais que alguns setores como o agronegócio e as exportações estejam recobrando fôlego, o mercado interno se mantém apático, fato que causa consternação sobre quando a classe consumidora sairá, enfim, da zona de desconfiança. A crise política que encurralou o Palácio do Planalto trouxe elementos adicionais para estender a cautela. Como se não bastassem as pancadas sofridas nos últimos anos, apareceu mais uma nuvem densa que lança dúvidas extras sobre a estabilidade. O Índice de Confiança do Consumidor, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mediu esse sentimento, após a delação da JBS vir à tona e constatou queda de 2,7% em relação a abril. Conforme o apurado, as expectativas acerca de preços, desemprego, renda pessoal, endividamento e situação financeira pioraram.

Para além da interminável problemática política, pesa o fato de que o leve respiro da economia não desafogou o mercado de trabalho. As tentativas de refrear o desemprego, até o momento, falharam. Em torno de 14 milhões de brasileiros perderam a fonte principal de renda. As dificuldades de regressar ou ingressar no mercado têm sido implacáveis e já não é mais possível estimar o tempo para que o indicador volte aos níveis pré-crise.

As filas de desemprego continuam a fazer novas vítimas e, com tamanha escassez de oportunidades, as famílias pensam duas vezes antes de efetuar compras que não sejam totalmente essenciais, mesmo que a inflação esteja em plena desaceleração. Nem sequer a liberação do saque das contas inativas do FGTS foi capaz de reacender a chama consumidora.

Por isso, a produção industrial, a despeito de apresentar espasmos de aumento, ressente a demanda retraída; e o comércio, por sua vez, vive dias letárgicos. Enquanto o consumo interno não der respostas sólidas, a recessão seguirá à espreita. O dinheiro girado pelas famílias é responsável por aproximadamente 65% da composição do PIB e, portanto, não existe recuperação efetiva que não passe pela retomada deste grande indicador.

Avanços em segmentos pontuais, vale ponderar, são vantajosos para uma economia que, quando muito, engatinha. Mas a questão concerne às classes que funcionaram como força motriz para o crescimento.

Os estratos baixo e médio da estrutura social brasileira foram os principais responsáveis por alavancar a economia nacional ao patamar das maiores do mundo, por meio da efervescência do consumo de bens e serviços que antes eram mais restritos. Agora que tal massa consumidora está estagnada e com perspectivas duvidosas, o motor produtivo emperrou.

É imenso o desafio de devolver a confiança para os consumidores, sobretudo em um quadro de intermitente turbulência política. Projeções muito otimistas, neste momento, ainda são ilusórias, uma vez que a dureza dos números mostra situação crítica. Tardará até que o consumo volte a ser protagonista da economia nacional.