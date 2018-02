00:00 · 24.02.2018

Alicerces da paz. Paz construtiva. Renovação de fé. Argamassa bem trabalhada para construir. Assim foi o conclave da harmonia. O VIII Conece. Congresso espírita em realização pela Federação Espírita do Estado do Ceará (Feec). Espetáculo de concórdia. Estímulo racional para entender os caminhos da vida. Desfile primoroso de temas na construção da paz. Distribuição do verbo como alimento da alma. Palavras cadenciadas, pensadas, norteadas e proferidas no clima de amor, doçura e energia da inspiração divina. Amor e perdão em união perfeita, na busca do bem. O Espiritismo em alta rotação. Vibração positiva num despertar capaz de vencer o mundo. Palestras no equilíbrio da inteligência racional que privilegia o ser humano. Novos rumos na temática religiosa. Convivência ecumênica para estabelecer a paz do Senhor."Jesus, o Provedor da Paz" deslumbrou com a convidada Ana Guimarães. Intermediação de assuntos com a "Presença de Deus", na alocução bem humorada de Richard Simonetti, que também abordou "Casamento e Reencarnação". Walter Oliveira na palestra "O Espiritismo e a Educação dos Sentimentos", ministrou autêntica aula de humanismo antecedendo o presidente da Abrame - Associação Brasileira de Magistrados Espíritas - juiz e professor Zalmino Zimmerman tecendo saudáveis considerações sobre "A Condição Humana e a Visão Espírita". Zalmino mostrou, à farta, a lógica do renascer estudada por Allan Kardec. "Monoteísmo e Fraternidade Universal" foi a palestra do Pastor Nehemias Marien, seguido de outros grandes nomes, em belo encontro da Feec, sob a presidência de Olga Maia.

Paulo Eduardo Mendes

Juiz de Direito e jornalista