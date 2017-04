Consórcio financia assaltos

00:00 · 08.04.2017

Uma ação ousada e cara para ser executada, que planejava atacar duas agências bancárias e um posto avançado do Bradesco, instalado em um anexo da Prefeitura de Jaguaruana, foi frustrada pela Polícia, na madrugada de sábado, 1/4. Os assaltos podem ter sido financiados por uma espécie de consórcio, firmado entre criminosos de vários estados do Nordeste. A quadrilha foi liderada por Ediondas Duarte Júnior, o 'Júnior Bombado'. Esta matéria da editoria de Polícia, de 2/4, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste.

A quadrilha já era investigada pela Polícia Federal do Rio Grande do Norte. As informações de Inteligência possibilitaram que os policiais se antecipassem ao ataque em Jaguaruana. Patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar) foram acionadas e se depararam com o ataque em andamento. Os caixas do anexo da Prefeitura já tinham sido explodidos. O bando estava também no Banco do Brasil e do Bradesco, com mochilas cheias de explosivos prontos para serem instalados e detonados.

Pronta reação

Não houve tempo. Os confrontos se deram nas proximidades das agências. Cinco dos suspeitos morreram no local, dois no hospital e o corpo de mais um foi localizado, ontem, em um matagal, em Russas. Dos oito, quatro foram informalmente identificados como Ediondas Duarte Júnior, Guilherme Silva Santos, Ita Júnior e Erik. Três mossoroenses e o último natural de Campina Grande, na Paraíba.

A Polícia estima que cerca de 30 pessoas tenham participado dos ataques, em Jaguaruna. O delegado Samuel Elânio, da Delegacia de Polícia Federal de Mossoró, diz que o núcleo da quadrilha ligado a Ediondas Júnior é de cerca de 15 a 20 homens. 'Júnior Bombado' já tem passagens pela Polícia no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso e em São Paulo, todas por roubo a banco. Aqui no Ceará, este núcleo da quadrilha pode ter agido na explosão de um carro-forte, em Aracati; e no ataque ao Banco do Brasil de Icapuí.

