00:00 · 09.01.2017

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) está abrindo um concurso público que vai preencher 32 vagas de nível médio na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, com abrangência em diversos estados do País. Também será formado cadastro de reserva. Esta matéria, da editoria de Empregos, foi a mais lida do Diário do Nordeste.