Competitividade baixa

00:00 · 27.02.2018

Após a economia submergir a um dos mais baixos níveis de sua história, levando o ambiente de negócios a retroceder, o Brasil tem agora de investir esforços hercúleos a fim de recuperar a competitividade e, assim, transferir maior robustez à ainda incipiente trajetória de recuperação.

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre a competitividade comparou a situação brasileira em relação a outras nações com características econômico-sociais que as credenciam a ocupar no mercado internacional posições equivalentes. No ranking elaborado a partir de diferentes critérios, o Brasil aparece na penúltima colocação, à frente apenas da Argentina.

Estão no topo Canadá, Coreia do Sul, Austrália, China, Espanha e Chile, seguidos em ordem por Polônia, Tailândia, Turquia, Rússia, Indonésia, África do Sul, Índia, México, Colômbia e Peru.

No ranking geral, embora a nação presidida por Maurício Macri tenha registrado importantes avanços nos quesitos de "ambiente macroeconômico" e "ambiente de negócios", o Brasil só não perdeu a posição para a Argentina na última pesquisa divulgada principalmente devido ao desempenho nacional ter sido superior nos fatores: "peso dos tributos", "competição e escala no mercado doméstico" e "tecnologia e inovação".

Mais importante do que a classificação, o estudo ajuda a compreender as discrepâncias da realidade nacional em comparação com outras nações, pois expõe como a pesada dívida bruta trava a capacidade da União de elevar a taxa de investimentos. Evidencia quanto o alto valor de impostos e contribuições recolhidos pelas empresas instaladas aqui compromete o orçamentos delas e as impede de alçar voos mais altos. Demonstra como as deficiências nos modais de transporte rodoviário, ferroviário, além da infraestrutura portuária e transporte aéreo, deixam sua força de competitividade no passado.

Dos nove fatores avaliados, o Brasil está entre os mais bem colocados apenas no quesito de "disponibilidade e custo de mão-de-obra". Ao se aprofundar sobre esse dado, no entanto, logo se conclui que o desempenho positivo não decorre da evolução no número de profissionais qualificados disponíveis para o mercado. É resultado, sobretudo, da recessão, do aumento do desemprego e da consequente grande oferta de trabalhadores dispostos a ocuparem vagas que ofereçam baixos salários.

Além de todas as carências apontadas no relatório da CNI, a decisão da agência de classificação de risco Fitch em rebaixar a nota de crédito soberano do Brasil, de BB para BB-, faz recrudescer as ameaças à competitividade. Para os investidores, tal deliberação funciona como uma indicação nociva, ao transmitir ao mercado internacional avaliação extremamente negativa da situação nacional, colocando luz sobre problemas, como os grandes déficits fiscais, o crescente fardo da dívida pública e a falta de reformas.

Portanto, indubitavelmente é árdua a batalha a ser travada para retornar ao patamar anterior a 2013, quando a comunidade internacional projetava o futuro do Brasil com estimativas promissoras, em face dos recordes conquistados em diferentes segmentos produtivos e dos efeitos propagandísticos que, à época, se difundiam em torno da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

De lá para cá, as expectativas não se confirmaram por sucessivos erros de decisão e pela omissão no enfrentamento dos problemas revelados em pesquisas feitas com o objetivo de entender as razões dessa baixa competitividade.