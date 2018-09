Leitores e Cartas

00:00 · 18.09.2018

Por que o STF não seguiu a lei do voto impresso? Não se trata de abandonar a urna eletrônica, mas de registrar em papel (que o eleitor não levará para casa) o voto eletrônico. O registro físico e o eletrônico. Se o primeiro falhar, a votação pode ser recontada.

Anderson Koberstein

Voto impresso II

Ele (Jair Bolsonaro) nunca contestou o resultado quando o beneficiava. Agora, está vendo o segundo turno e a tremedeira começou. Aprendeu com seu ídolo, Aécio Neves!

Gustavo Simplicio Moreira

Voto impresso III

Nunca houve problema no Brasil com a urna eletrônica, e outros países querem até copiar a tecnologia, pelo fato de não ter como fraudar digitais e reconhecimentos faciais, como no passaporte. Em breve, ficará melhor e impossível, quando realmente for idêntico ao passaporte, por reconhecimento da íris. O voto no papel, como antigamente, aqui a roubalheira era muito descarada, sumiam votos. (Comentários sobre a matéria "Urna eletrônica é totalmente confiável, diz Toffoli, sobre críticas de Bolsonaro, publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Dorothy Miciolina

Sucatas de ônibus

Matéria do Diário do Nordeste, de 10/9, informou que mais de 120 ônibus encontram-se na antiga sede da Companhia de Transporte Coletivo, se acabando no tempo. Será que não seria possível estes veículos serem doados a municípios do Interior , a fim de serem destinados ao transporte escolar? Muitas e muitas vezes, vimos crianças sendo transportadas em veículos sem a mínima segurança e conforto. São atitudes assim, pequenas, que fazem muita diferença.

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)