Leitores e Cartas

Que bom que existam pessoas como o jornalista Tom Barros, para contestar em sua Coluna, no Diário do Nordeste, essa medida tomada por um "Infanto" qualquer - que passará como muitos, na antipatia de uma atitude completamente errada para que se esqueçam de títulos antes do ano 2000, na tentativa de anular feitos de um Pelé e um Zico na história do futebol mundial. Maluca e absurda tal atitude, digna de quem não tem cabeça para administrar bem uma entidade como a Fifa, de belas histórias no futebol. Parabéns e méritos por sua contestação. As conquistas ficam e os "Infantinos" passam.

Fernando Brígido - Fortaleza (CE)

Lixo urbano

A cidade está imunda e não são apenas as ruas, mas as praias, as calçadas, as paredes etc. A Prefeitura precisa colocar mais lixeiras nas ruas e conscientizar os "porquinhos" de plantão.

Janine Oliveira - (Via Facebook)

Lixo urbano II

Muito simples de resolver o problema do lixo em Fortaleza: basta mexer no bolso dos espalha-lixos dessa cidade com multas pesadíssimas e colocar uma fiscalização que trabalhe. (Comentários sobre a matéria "Ações de limpeza urbana são prioridades, diz prefeito", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Jonas Carlos - (Via Facebook)

Mesa cearense

A nova composição da Mesa Diretora porá fim na era Renan? Lógico que sim! Pelo menos, foi o que ouvimos nos discursos proferidos pelos oradores que irão conduzir a política no Senado, os quais usaram e abusaram da palavra "transparência", como se essa fosse a tônica da nova era do nosso Legislativo. Esperamos do nosso atual presidente, o lavrense senador Eunício Oliveira, que ele possa reestruturar a Casa. Parabéns, Ceará!

Gilson Queiroz - Ubajara-CE