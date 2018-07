Leitores e Cartas

00:00 · 12.07.2018

A corrupção é prática antiga. Mas o modernismo aperfeiçoou as técnicas de burlar a lei. No Brasil, o corrupto é até localizado. O que não acontece é a punição. A lei é lenta e os desvios na lei permitem que o culpado passe por falso inocente. Não é só de leis severas que precisamos. É da reforma no Judiciário para que a justiça aconteça. Existe o pacto da mediocridade. Os juízes não julgam os processos e a sociedade não cobra o julgamento das ações penais. Sem Judiciário eficiente, dificilmente teremos o fim da corrupção. O crime não deve ser aceito pelos que não cometem o crime. A ética e a moral devem ser a consciência de um povo.

Paulo Roberto Lessa

Fortaleza (CE)

Falta de escrúpulos

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que destrava as privatizações de distribuidoras da Eletrobras, e os deputados embutiram uma excrescente "jabuticaba", em que o consumidor final de energia elétrica será obrigado a arcar com um reajuste na conta de luz de 4% a 5%, para cobrir rombos de furtos de energia, ou seja, dos tais gatos. Reajuste esse, que, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na maior cara de pau, acha aceitável para o consumidor pagar. Isso é um roubo no bolso do contribuinte! Mas o que esperar de um Congresso sem escrúpulos?!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Pensão vitalícia

Sou contra a pensão vitalícia de pais para filhos. Isso configura mais despesas à Nação. Esse dinheiro pode ser investido em melhorias de alguns órgãos públicos. Sem falar que as beneficiadas, geralmente, não contribuem com o avanço do País! (Comentário sobre a matéria "Cármen manda retomar pagamento de pensão a filhas solteiras maiores de 21 anos", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Priscila Rodrigues

(Via Facebook)