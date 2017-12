Leitores e Cartas

00:00 · 18.12.2017

Enquanto cerca de 13 milhões ainda vivem em pobreza extrema no Brasil, o sistema bancário aguarda a Reforma da Previdência, como Federação das Indústrias aguardaram a Reforma Trabalhista! Não faltam abastados querendo fatias enormes do bolo e muitos esperam ao menos uma migalha!

Cícero Ciro

Fortaleza (CE)

Assassinatos em alta

Enquanto o Estado não der uma resposta a essas facções criminosas a coisa tende a continuar assim. Leis fracas, corrupção na Polícia e Justiça sem efetividade no julgamento, só pioram a situação.

Gilvânio Rodrigues

Cascavel (CE)

Inverno

Brevemente, veremos a chuva cair sobre o sertão, mudando a cor das paisagens e o ânimo dos nordestinos. É inverno! A chuva molha o chão e a alma do nordestino. O inverno é o melhor patrão! A chuva cai sobre justos e injustos. Como disse o Mestre Jesus. Como passe de mágica, a caatinga torna-se verde e a vida rebrota com a intensidade do amor de um povo persistente. Passarinhos cantam louvores ao Criador. Tudo muda! Não se recorda mais de alguma tristeza.

Paulo Roberto

Fortaleza (CE)

Crimes

Estados da região Nordeste sempre concentraram altas taxas de homicídios, principalmente por armas de fogo, ocasionado, na maioria dos casos, pela violência do tráfico de drogas, chacina, violência policial.

Moisés Vieira

Rio de Janeiro (RJ)

Banda largar nos EUA

Tudo que é bom para os americanos não vejo as pessoas e muito menos as empresas e os políticos copiarem. Já tudo de ruim que aparece lá, no outro dia está aprovada ou sendo moda aqui.

João Paulo Pereira

Rio de Janeiro (RJ)