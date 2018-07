Leitores e Cartas

00:00 · 10.07.2018

Eu fico abismado com a desfaçatez de um sujeito que faz algo errado, usando do conhecimento que tem, só para ter alguns minutos de fama na mídia.

Itamar Moreira

(Via Facebook)

Novela Lula II

Onde se escondem essas figuras quando polêmicas envolvem outros personagens? E por que não há manifestação em questões que envolvem perdas de direitos, ameaça de novos agrotóxicos? (Comentários de internautas sobre a matéria "Grupo de procuradores e promotores entra com petição contra desembargador que mandou soltar Lula", publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Cícero Ciro

(Via Facebook)

Enquete da Copa

França. Começou mais ou menos, mas evoluiu e vem jogando muito. Merece a taça da Copa da Rússia.

Viviane Oliveira

(Via Facebook)

Enquete da Copa II

Croácia! Modric e Mandzukic jogam muito e merecem o título da Copa.

Eduardo Lima

(Via Facebook)

Enquete da Copa III

Inglaterra, porque gosto muito da rainha Elizabeth.

Fábia Maria

(Via Facebook)

Enquete da Copa IV

Bélgica, que ganhou da melhor seleção do mundo, no caso o Brasil, e nunca foi campeã em uma Copa.

José Evandro Nobre

(Via Facebook)

Enquete da Copa V

Qualquer uma das seleções , mas desde que não seja a da Bélgica, porque "esses elementos" tiraram a minha folga desta terça-feira! (Respostas de internautas sobre a enquete "E agora, para quem você vai torcer? Bélgica, Croácia, França ou Inglaterra), publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

John Weslly

(Via Facebook)