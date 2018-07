Leitores e Cartas

00:00 · 07.07.2018

Impressionante como os comentaristas políticos não se desviam do Partido dos Trabalhadores, atribuindo a essa agremiação todos os males que assolaram o País. O STF arquiva os processos contra Aécio Neves e a mídia fica silente. O Jucá, Renan e Agripino Mais vão se safando e a mídia calada. O foco é desconstituir o PT. A Lava-Jato mirou no Lula e dificulta tudo relacionado a ele e ao PT, mas pega leve com relação ao PMDB e PSDB, aliviando a carga para as esposas cuidarem das crianças. Ora, elas não sabem nem o número do tênis de seus filhos, gostos, preferências. Nunca foram "donas de casa". Democracia sugere peso igual a todos. Infelizmente, os que sempre levaram vantagens, continuarão se locupletando.

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)

Não ao aborto!

A maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Um pequeno grupo de políticos e juristas associados a organismos internacionais querem impor a legalização do ato que por si não é legal. Definitivamente, o povo brasileiro não apoia os movimentos a favor do aborto. Em todas as cidades, nos últimos dias, marchas pela vida clamam o fim da morte de inocentes. Mas a hipocrisia é grande, e muitos se deixam levar em clínicas abortivas. A morte nunca vencerá a vida. O passado será marcado pela loucura que foi o aborto.Como a atenção do povo é desviada para questões que nada têm a ver com a educação e saúde do povo, a mídia é parcial, na maioria dos casos, e veicula meias verdades em relação ao aborto. As clínicas clandestinas existem aos milhares mas o aborto não é seguro para as mães de forma alguma. Um erro não conserta o outro! A legalização do aborto não vai tornar menos doloroso para a mãe e muito menos para o filho. A educação é a saída! A Medicina deve ser fiel a seus juramentos e não matar de forma alguma. A "cabeça" das mães devem ser preservadas de uma culpa que os psicólogos não podem amenizar facilmente. As diversas religiões não devem ser sensacionalistas e projetar filmes de fetos abortados, em suas igrejas. É hora de ser coerente com os ensinamentos de Jesus que sempre falou na vida eterna para a mãe e para o filho."Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira". Não ao aborto! Sim à vida!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

A nau dos insensatos

Mais uma vez o meio ambiente, a saúde dos humanos perdem para os políticos insensatos no Congresso Nacional. O relator da comissão que aprova o texto-base que transforma agrotóxicos em pesticidas, apenas trocou o nome, porém o perigo será maior ainda, porque o controle fica apenas com o Ministério da Agricultura, deixando de fora a fiscalização dos ministérios do Meio Ambiente e da Saúde. Poucos sabem, mas o Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos do mundo, inclusive os que estão proibidos nos países de origem, como nos Estados Unidos e na China. Aqui, eles entram porque têm a licença do Congresso Nacional. Os agrotóxicos ou pesticidas são grandes causadores de câncer, de anomalias no útero e até mutações transgênicas nos humanos. Mas ainda assim, a matéria foi aprovada para beneficiar os produtores das monoculturas de soja e milho, que depois viram ração para aves e suínos na China. Este será o maior passivo ambiental produzido por oportunistas políticos do Congresso. E assim, a nau dos insensatos segue navegando sempre em favor dos que envenenam o nosso meio ambiente e o Brasil se transformando em grande mercado de agrotóxicos.

José Pedro Naisser

Curitiba (PR)

Tiro no pé

É um absurdo esse reajuste dos alvarás de funcionamento das empresas. Quem perde é o comércio e a população de Fortaleza, pois os produtos do comércio vão ficar mais caros!

Edilberto Xerez

(Via Facebook)