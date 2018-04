Leitores e Cartas

00:00 · 28.04.2018

Desde 1500, a luta indígena mantém-se uma eterna descoberta. Luta por educação, saúde e terra. Os índios lutam e lutam muito. Mas a batalha é inglória. A demarcação das terras, por exemplo, nunca sai. A justiça é morosa... E os povos indígenas, apesar da trabalheira, continuam sem quase nada. E, pasmem, ainda são considerados um trambolho nacional. No caso dos remanescentes do Ceará, ainda são obrigados a enfrentar a desconfiança dos governos e de parte da população. Muitos apregoam sua não existência. Ou seja, enfrentam o criminoso processo de invisibilidade. Como lutar contra quem acha que não sou gente ou não existo? Desse jeito é difícil acreditar na luta, se boa parte da sociedade os olha com desprazer e má vontade. É fácil ver os filhos chegar da escola no Dia do Índio com umas peninhas na cabeça. Mas para por aí? A sociedade não tem nenhum compromisso com aquela gente!

João Teles de Aguiar

Fortaleza (CE)

Face Trump

A Face de Trump! Com Kim, Trump aguentou, vendo que os seus mísseis testados eram apenas para apoquentar-lhe o juízo! Trump sabia que Kim não ia muito longe, lançando-os. Para terminar com as brincadeiras de Kim, Trump elevou as tarifas do aço. Kim, agora, já está combinando uma Audiência com Trump. Trump não queria transformar a Coreia do Norte numa nova Hirochima! Mas, hoje, Trump está mostrando a Kim que respeita os pequenos! Ora, Trump está esquentando os nervos de Putin! Ele sabe que a Rússia é o maior país do nosso Globo. Mas a Rússia não tem grandes aliados que possam lhe socorrer na hora do fogo! Trump se garante com seus irmãos da União Europeia. França e Reino Unido, já se juntaram com Trump para acabar com o gás venenoso de Putim e Assad. A Rússia tem mais inimigos do que amigos! Assad deve ter cuidados, para não ser assado, como os seus compatriotas: Saddam e Kadafi, dois irmãos, nos olhos de Bush! Putin vai trair Assad!

Tarcísio Passos

Fortaleza (CE)

Eleições 2018

De nada adiantará prender corruptos sem mexer nos seus direitos políticos. O País não ficará livre deles nunca, e a corrupção, por sua vez, também jamais acabará. E por falar em direitos políticos, afinal, que tratamento a Justiça Eleitoral dará mesmo a esses condenados que a Lava Jato está mandando para a cadeia, vão poder se candidatar? De onde o próximo presidente vai governar o Brasil, nos próximos anos, de dentro do xadrez?

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Joaquim no Planalto

Apesar de não acreditar que irá aceitar sua candidatura ao Planalto, a passagem de Joaquim Barbosa, como ministro e presidente do STF deixou uma ótima impressão ao povo brasileiro! Foi austero na administração do Supremo e, entre outras defesas e decisões importantes, foi implacável, condenando corruptos do Mensalão! Ou seja, demonstrou que a ética e os bons costumes devem prevalecer não somente no seio da sociedade, mas, principalmente dentro das nossas instituições. E se decidir concorrer ao pleito deste ano, certamente dentre os postulantes teremos um raro candidato honesto, ou ficha limpa! Porém, se vencer esta eleição, já que, nas pesquisas está bem avaliado, será que terá estômago para construir apoio parlamentar, e aceitar o "toma lá, da cá" de distribuição de cargos entre os possíveis aliados, que pelo retrospecto histórico nesta terra tupiniquim, boa parte da classe política, tem como objetivo sequestrar e assaltar as nossas instituições? Duvido que Joaquim Barbosa se submeta a esta prática abominável. Ainda mais, que, nesta eleição, o mais provável é que a renovação no Congresso seja a menor da história! Ou seja, os vícios e os corruptos continuarão os mesmos a atazanar o Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)