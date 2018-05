Leitores e Cartas

00:00 · 10.05.2018

Esta semana, na Avenida da Abolição, na calçada de um estabelecimento bancário, no bairro Meireles, um flanelinha fazia apostas no jogo do bicho. O apontador portava uma máquina digital que registrou a aposta e, recebido o preço, imprimiu a pule. Quanta sofisticação numa modalidade contravencional premiada com a omissão das autoridades policiais. Infração de menor potencial ofensivo, carece prisão em flagrante, lavratura de termo circunstanciado na delegacia, competência do juizado Especial Criminal, pena restritiva de direitos e multa. Muita burocracia e pouco resultado, dizem alguns. Mas, o explorador do vício amealha fortunas diárias, corrompe, degrada, investe a receita ilícita no tráfico de drogas e de armas, socorre facções criminosas, alimenta malhas de corrupção que recheiam malas de propinas para parlamentares, ministros de Estado e até magistrados de Tribunais. É com vistas grossas à lei que se degrada uma Nação.

Ary Eduardo Porto

Fortaleza (CE)

Rei do brega

José Ribeiro, grande cantor romântico da nossa música brasileira. Adoro suas músicas. Também tomei muita cachaça ao som da tão sonhada Mariza. Uma grande perda à música.

Valdemir Silva

(Via Facebook)

Rei do brega II

"Me deixou como herança a saudade e a dor..." linda canção do José Ribeiro.

Naldo Pereira

(Via Facebook)

Rei do brega III

Grande perda para a música popular. Vamos cantar "A beleza da rosa", esse grande brega em homenagem ao cantor José Ribeiro. (Comentários de internautas sobre a matéria "Morre, em Pindoretama, o cantor brega José Ribeiro, publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Melquíades Neto

(Via Facebook)