Leitores e Cartas

Terminou mais uma Copa do Mundo de Futebol. Para nós brasileiros, considerado o "País do futebol", uma vergonha! Somos mais de 200 milhões de habitantes e não conseguimos formar um time que ganhe de países de menos de 10 milhões de pessoas, mas com patriotismo, muita garra e vontade de vencer. Para nossos jogadores, só lhes interessa os milhões que entram em seus bolsos. E qual foi o legado para o comércio? Prejuízo, com lojas abarrotadas de produtos referentes ao esporte e sem possibilidade de vendas. Esperar por quatro anos? Impossível. Após a última derrota nossa para a Alemanha, foram trocados técnico, jogadores, não sei se diretoria, mas faltou o principal: formar uma equipe de peso capaz de elevar o País ao principal lugar do pódio. Lamentável.

Amilcar Paula Pessoa

Fortaleza (CE)

Fim da Copa II

Neymar se queimou nessa Copa. Ele joga muito, mas, infelizmente, se não se cuidar, vai se tornar, como muitos jogadores que hoje estão quase sem nada.

Issac Lima

(Via Facebook)

Fim da Copa III

Se continuar jogando como jogou na Copa da Rússia, logo, logo, vai está de volta para o Santos. (Comentário de internautas sobre a matéria "Diretor do PSG diz que Neymar vai permanecer no clube até próxima temporada", publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Jorge Eymard

(Via Facebook)

Bônus da Copa

O Brasil ganhou US$ 68 milhões e cada jogador ganhou 100 mil dólares, por partida. E as pessoas fazendo piada com as quedas do menino Ney! (Comentário sobre a matéria "França leva mais de R$ 140 milhões pelo titulo da Copa",publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Luiz Castro

(Via Facebook)