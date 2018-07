Leitores e Cartas

00:00 · 18.07.2018

O País virou uma bagunça ou a bagunça tomou conta do Brasil. Todos querem levar vantagens. A Coelce/Enel resolve faz economia com a energia com ameaça de cortar a luz na casa dos pobres que não têm conta bancária. A Unimed e seus planos resolvem romper convênio para aumentar sua arrecadação e as coparticipações. A OAB e o Ministério Público, silentes como sempre, não resolvem vir em socorro dos pobres, assim como a Defensoria Pública. Está tudo de ponta-cabeça.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Quem paga a conta?

Essa ideia de fornecer energia gratuita para pobres, aumentando a conta de uma outra classe de consumidores que também não reúne lá condições para suportar mais aumentos, considero injusta. Não é boa! Para falar a verdade, tem cheiro politiqueiro. Se pretendem mesmo ajudar os consumidores de baixa renda, por que os nobres deputados não extinguem de vez essa ilegal e imoral taxa de iluminação pública? Chamo de imoral porque sua denominação, taxa de iluminação, em nada condiz com a finalidade para a qual supostamente foi criada. E ilegal porque, quando se busca saber a crédito de quem o pagamento dela é feito, se das prefeituras ou das concessionárias, para pedir isenção, normalmente o que se obtém como resposta é um desencontro de informações.

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

O menino Trump

Infelizmente, o povo americano elegeu um presidente, Donald Trump, que demonstra ter mente infantil. Trump muda de opinião na velocidade que troca de roupa! Diplomacia zero! Conhecimento das regras de mercado, zero! Trump é capaz de ofender e apoiar seus aliados, num passo de mágica, como fez nestes últimos dias, com Vladimir Putin, da Rússia.



Paulo Panossian

São Paulo (SP)