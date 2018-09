Leitores e Cartas

00:00 · 14.09.2018

Absurdo! Parece coisa do período do cangaço, da pistolagem, do coronelismo. Um prefeito acusado matar uma pessoa e ser mantido no cargo. Os vereadores eram para ter sido unânimes por seu afastamento. Além disso, deveria ter sido afastado pelo próprio partido.

Iran Costa

Crime em Santana II

Espero que a população de Santana do Acaraú guarde bem os nomes desses cinco vereadores e nunca mais eleja nenhum deles.

Francisco Tavares

Crime em Santana III

Cadê o Ministério Público em uma hora dessa? Será que os Direitos Humanos foram na casa dessa viúva? (Reações sobre a matéria "Câmara de Vereadores de Santana do Acaraú concede licença para prefeito suspeito de assassinato", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Josa Oliveira

Cultura em chamas

O que pode causar um palito de fósforo e uma ponta de cigarro? Em princípio, nada, mas basta soprar a chama para destruir florestas. Em 1955, presenciei o incêndio no prédio do Cine Majestic, na Praça do Ferreira. Hoje, choramos a destruição do Museu Nacional do RJ, uma perda irreparável, causada pelo abandono das entidades governamentais, que destinam verbas para futebol, artistas etc, mas desprezam a história de nosso País. Depois do "leite derramado", vêm oferecer ínfimas verbas para reconstrução do Museu Nacional e outras entidades culturais. O que foi salvo até agora: um meteorito que não se pode destruir. Onde vão conseguir outras pinturas e mobiliário do reinado, esqueletos e fósseis pré-históricos, documentos, múmias e outros milhares de objetos destruídos? Fica o alerta para as autoridades do nosso Estado, a fim de evitar desastres como este.

Amílcar Paula Pessoa

Fortaleza-CE