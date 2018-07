Leitores e Cartas

00:00 · 11.07.2018

Para acabar com a corrupção no País, a Justiça precisa prender os corruptos. E para fazer isso, ela precisa também saber o que verdadeiramente a população quer. Pois, por enquanto, o povo está dividido quanto a essa questão. Uma parte querendo soltar os ladrões do dinheiro público que estão presos, e outra querendo prender os que ainda estão soltos. (Comentário sobre a matéria da editoria Nacional, sob o título "Revogar habeas corpus é normal, diz ex-presidente do STF", publicada, no Diário do Nordeste).

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Desculpa furada

Olha, eu torço pelo Fortaleza. Rogério Ceni não fala isso, de novo, porque a torcida não vai aceitar, não. Pessoal da próxima vez que for assistir ao jogo do Fortaleza, controlem até a respiração para não fazer barulho, se não o goleiro do Fortaleza vai tomar gol. (Ironia de internauta sobre a matéria "Ceni diz que barulho de torcida influenciou no gol contra de Roger Carvalho", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Luciano Pereira

(Via Facebook)

O predestinado

Vi ontem, na mídia Nacional, jornalista profetizando que o novo ministro a assumir a presidência do STF, está predestinado a tomar decisões estritamente políticas, afastando-se da legislação. Ora, enquanto tivermos nas altas cortes do País indicações políticas, não estaremos livres disso. Agora, resta saber, será mudada a regra do jogo para que estes cargos da alta corte do Judiciário sejam ocupados através de concurso público? Ou aquele presidente que mais tempo ficar no poder, mais indicações fará, com a posse apoiada pelo Congresso? Acredito num País mais justo e igualitário.

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)