Leitores e Cartas

Por que os deputados não aprovaram que o subsídio para indenizar as empresas de energia elétrica, pelos furtos, chamados de gatos, seja alimentado pelas verbas de gabinete ou pela doação de vantagens que eles recebem? Por que a conta sempre tem que ser paga por quem cumpre as leis e recolhe os impostos? Este é o pior Congresso Nacional dos últimos 50 anos. O povo esclarecido precisa tomar uma atitude. Não devemos reeleger nenhum dos atuais mandatários, nem tampouco seus parentes. O Congresso tem que voltar a ser a Casa que representa o povo.

Lula absolvido

Você já ouviu falar do juiz Ricardo Augusto Soares Leite? Não?! Sabe por que, não? Porque ele faz como todo juiz deveria fazer: trabalha e só se manifesta nos autos, sem entrevistas, eventos partidários e premiações. Responsável pela divisão do Distrito Federal da Lava-Jato e pelo 1º processo em que Lula se tornou réu, só agora o magistrado encerrou seus trabalhos e sentenciou. O motivo da absolvição? Não há provas, concluiu o juiz.

Lula absolvido II

Esse é o primeiro de vários políticos que serão absorvidos por essa Vara da Justiça, que foi criada só para julgar os casos de corrupção. (Comentários sobre a matéria "Juiz do DF absolve Lula e outros réus por obstrução de Justiça", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Vovô e Sport no PV

No ano passado, o Sport só falava em Taça Libertadores. Esnobou a Copa do Nordeste, se achando grande para a competição e, hoje, está nessa situação. É o que acontece quando o pequeno pensa que é grande! Futebol, como tudo, passa por fases.

