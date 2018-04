Leitores e Cartas

00:00 · 30.04.2018

O Brasil é um país de vocação agrícola. Já se chegou a dizer que seria o celeiro do mundo. Acontece que a partir dos anos 1970 uma política de urbanização crescente tomou conta de nossa Pátria. Hoje, com a crise econômica, podemos avaliar que um Brasil fortemente agrícola poderia superar melhor a crise. Não somos contra a industrialização e o progresso, mas vimos que a China cresce mais com uma forte base agrícola. O campo renasce sem a cidade, mas a cidade é dependente dos produtos do campo. O Ministério da Agricultura cria mecanismos para o desenvolvimento das famílias e comunidades do interior. Sou defensor da educação para o trabalho. E do trabalho para o desenvolvimento da agricultura. Só assim, teremos uma cidade forte e o povo bem nutrido. Trabalhemos para a agricultura familiar e teremos saúde.

Paulo Roberto Lessa

Fortaleza (CE)

Planos de Saúde

Faz tempo que os planos de saúde querem driblar a lei e impingir mudanças que só prejudicariam os beneficiários e não duvidamos que consigam. Agora querem cobrar franquia sem limites, porque em pleno ano eleitoral, com empreiteiros presos, os maiores abastecedores do Caixa 2 de campanha, ninguém mais do que os bilionários planos de saúde para substituí-los. Existe inclusive projeto tramitando na Câmara que autorizaria aumento para idosos acima de 60 anos, impedido hoje por lei. Resultado, com uma aposentadoria de fome, os idosos gastarão toda sua renda pagando planos de saúde, em detrimento de despesas básicas de subsistência. Ou então superlotarão as dependências do SUS, trazendo mais prejuízos ainda ao país. Com a palavra o pior Congresso que o Brasil já conheceu. Vão apoiar os planos de saúde, ou os eleitores?

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Helicóptero do PCC será utilizado pela SSPDS

O helicóptero, utilizado no duplo assassinato de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Ceará, fará parte da frota de aeronaves da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). O Governo obteve autorização da Justiça Federal para que a aeronave seja utilizada pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Dupla é surpreendida a tiros após assalto

Após assaltarem um turista na Beira-Mar, dois indivíduos foram surpreendidos por um homem, que reagiu à ação criminosa, disparando contra os suspeitos. O fato aconteceu na noite dessa sexta-feira (27) e, segundo a SSPDS, a dupla conseguiu fugir, levando “objeto pessoal” do turista, mas deixando para trás um revólver calibre 38.