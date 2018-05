Leitores e Cartas

00:00 · 02.05.2018

Chamusca, acorda técnico locutor! Tem que entrar com time para vencer. Jogar para cima dos adversários. Jogar com três zagueiros é piada. Muda para não ser chamado para pedir o boné para sair.

Walnei Castro

Acorda, Chamusca II

O Chamusca fez certo e deve manter o time assim. Tudo certo. Maravilhoso. Foi só um detalhe. (Reações de internautas à matéria "Análise: Mapa de calor mostra diferenças táticas do Ceará antes e após a Série A, publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Kennedy Ribeiro

Caras de anjos

A Lava-Jato tem confirmado: "quem vê cara não vê coração". Não são poucas as caras de anjos, mergulhadas na corrupção. São milhões escondidos em apartamento, são milhões transportados em malas. Tem muita gente presa, inclusive um ex-presidente, mas do jeito que a coisa anda, logo, logo, estarão todos no meio da gente. Há autoridades fazendo de tudo para favorecer espertalhões. São vergonhosas as manifestações. Se excedem no " juridiquês", pensando que enrolam o povo, e o que muito nos entristece é que vai demorar muito para que haja um renovo.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

O Nobel Trump

Parabéns ao presidente Trump. Fez o que em 60 anos nenhum líder mundial conseguiu. O fim da guerra entre as Coreias. Com um ano e meio de governo.

Augusto César

O Nobel Trump II

Só pode ser uma piada, um homem que promove a guerra ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz. (Comentários de internautas sobre a matéria "Trump pode ficar com o Nobel da Paz, diz presidente sul-coreano", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Maria Gomes

