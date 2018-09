Leitores e Cartas

00:00 · 22.09.2018 / atualizado às 00:39

Cadê as propostas?

É lamentável verificar que a cada eleição a coisa piore. Antes tínhamos o problema legal das doações de campanha por parte de empresas. Claro, era imoral pois sabemos que ninguém dá dinheiro a ninguém sem a mínima esperança de um dia receber com justa remuneração, seja através de obras contratadas e não realizadas, seja através de dispensa de pagamento de impostos, seja por concessão de rodovias pedagiadas, ou vantagens outras. Acabamos, nós contribuintes, que nada temos a ver com a coisa, pagando o preço desse descalabro. No campo das ideias, a coisa vem piorando. Os candidatos usam a maioria do tempo para desconstruir a imagem de seus adversários, quanta coisa podre e ruim vem à tona, ressuscitam fatos de até dez anos atrás e não apresentam projetos, sugestões e determinação para fazer algo em prol da nação, salvo raríssimas exceções. Doentes são filmados em leitos de UTI e o senador que executou a filmagem não é contestado. Candidatos citam adversários sobre a possibilidade de indulto mas esquecem que outras coisas mais importantes estão em jogo, quais sejam, educação, saneamento, geração de emprego, segurança, dignidade do povo etc. Há muito o que se fazer. A população fica sem saber em quem votar porque se em tese, colocar todos os candidatos em um copo de liquidificador, bater bem e separar em dez novos copos, sairão iguais. Precisamos e temos o direito de usufruir de um País mais justo, com condições melhores de vida para todos, indistintamente. Viva o Brasil.

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)

Nova constituinte

Sejam em debates, entrevistas ou sabatinas. Sejam candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais. O assunto reforma política, a partir de uma Constituinte eleita para tanto, com vistas a alterações do atual sistema eleitoral, é um tema jamais tocado pelos candidatos ao Executivo ou ao Legislativo. Então, continuar-se-á com a adoção de coalizões sementeiras de crises políticas. As condições atuais são geradoras de absurdos como, por exemplo, suplentes de senadores, enquanto financiadores da campanha, se tornarem titulares sem um voto sequer. Assim como, candidatos desconhecidos e descompromissados sendo alçados às câmaras e assembleias no rateio de votos de um famoso ou celebridade, pelo quociente eleitoral. Nominatas sob o tacão de caciques partidários, apoiados em comissões provisórias que se tornam permanentes, constituídas de postulantes sem compromisso com próprio ideário da respectiva legenda. O voto em lista, a partir de normas democráticas definidas formalmente, teria como consequência imediata estancar a inexplicável proliferação de legendas a confundir o eleitorado e garantir a votação em propostas sérias e, não, em oportunismo e oportunistas de ocasião.

Antônio Francisco da Silva

Fortaleza (CE)

Feedback

Escrever e ter o feedback do leitor é muito importante. A gente, o escritor, pode ser exigente, crítico com o que escreve, mas quem vai dizer se a sua obra é boa ou não é o leitor. Atualmente, é mais fácil ter esse retorno do nosso leitor, porque a internet facilita muito isso, em tempo real. A pessoa leu alguma coisa nossa e pode, em seguida, colocar um post no Face, mandar mensagem pelo WhatsApp, no twitter, no Messenger, etc. Então é muito bom saber se a gente está no caminho certo, saber se o público está gostando ou não do que a gente está produzindo. E mesmo que a opinião seja contrária, que a crítica não seja boa, isso pode nos ajudar muito, porque pode nos apontar o que estamos fazendo que não está agradando, o que temos que fazer para melhorar no nosso fazer literário.



Luiz Carlos Amorim

Florianópolis (SC)