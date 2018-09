Leitores e Cartas

00:00 · 21.09.2018

General enquadrado

Com essas palavras, para bom entendedor, meia asneira dita basta. Isso é muito relativo. Minha mãe criou e educou cinco filhas, com muita dificuldade, em zona de perigosa, e nunca nos desviamos para o mau caminho, graças a Deus e minha mãe. Somos cidadãs de boa índole! (Comentário de internauta sobre a matéria "Incomodada, campanha de Bolsonaro resolve tutelar general Mourão", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Samara Blush

(Via Facebook)

El Niño de volta

Se realmente se confirmar o retorno do El Niño, a esperança que nos restará será o oceano Atlântico nos favorecer com água mais quente. Assim, poderemos ter uma quadra chuvosa em 2019, pelo menos, normal. Comentário de internauta referente à matéria "Ceará tem 67% de chance de retorno do "El Niño" ainda em 2018, informa Funceme", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

José Andrade

(Via Facebook)

Cabide de empregos

Tudo deveria ser por concurso. Mas os cargos comissionados, que deveria ser por qualificação, é por indicação política, os cabides de emprego. Tem que acabar com isso. (Comentário sobre a matéria "União quer mapear mão de obra pública", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Augusto Nepomuceno

(Via Facebook)

Pernoite no presídio

Gente eu não entendo a lotação imensa. Porque que não constroem presídios? As construções de presídios no Ceará não acompanham o crescimento de presos aí dá nisso, tão fácil "resolver". (Comentário referente à matéria "Internos de 13 presídios do Ceará são beneficiados com pernoite", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Graça Barroso

(Via Facebook)