Leitores e Cartas

00:00 · 19.09.2018

Mães guerreiras

Desajustado é ele. É fácil ofender as mulheres corajosas, que foram deixadas por homens covardes e estes, sim, são desajustados, pois fazer filhos é fácil, agora criar? Aqui, sim, se mede um homem. Parabéns às mulheres corajosas que, sozinhas ou com a ajuda de suas mães, criaram pessoas produtivas e de bem! Antes que alguém diga que eu fui criado só por mãe e avó, não sou não! E se fosse, teria mais orgulho ainda, em ser filho de mãe guerreira!

Everson Oliveira

(Via Facebook)

Mães guerreiras II

Mas não era meritocracia? Agora, ele tirou a venda dos olhos para dizer que o que falta na nossa sociedade é a educação na raiz. Figura paterna realmente é muito importante, mas não é o principal. Quanta hipocrisia! (Reações de internautas sobre a matéria "Casa 'só com mãe e avó' é 'fábrica de desajustados', afirma Mourão", publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Gustavo Lima

(Via Facebook)

Mães guerreiras III

Parece que as mulheres não são bem vistas pela chapa presidenciável Bolsonaro/Mourão! Se Jair Bolsonaro (PSL-RJ) já afirmou que a mulher por ficar grávida não deve ganhar salário igual ao dos homens, agora, o seu vice, General Mourão, diz, em entrevista, que o problema de jovens da periferia que entram para o tráfico, é porque sem os pais, são prejudicados por serem filhos cuidados somente por suas "mães e avós". Ou, que, casa "só com mãe e avó" é "fabrica de desajustados"... Lamentável! O general, em vez de afrontar a capacidade das mulheres brasileiras de criarem seus filhos, faria muito melhor se encampasse um movimento sério de controle rigoroso que impeça a entrada de drogas e armas pelas nossas fronteiras!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)