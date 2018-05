Leitores e Cartas

00:00 · 09.05.2018

Lula e o STF

Concorrendo normalmente, Lula poderá perder para o Alckmin, Ciro, Bolsonaro, mas se for impedido, o nosso próximo presidente será o QLI; Isto é, quem Lula indicar, e no primeiro turno.

Lucas Marcos

(Via Facebook)

Lula e o STF II

Não vão libertar coisa nenhuma. Já foram avisados. Vocês pensam que os altos escalões do Poder Judiciário e das Forças Armadas já não dialogaram sobre esse assunto?

Dutra Filho

(Via Facebook)

Lula e o STF III

Não vai dá em nada. Esse fogo de monturo não vinga. Irá se apagar. (Comentários de internautas sobre a matéria "STF julga recurso que pode libertar Lula", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Cléa Maria Roberto Barreto

(Via Facebook)

'Lula já ganhou'

A se manter esse "cabo de guerra" onde os golpistas puxam para um lado e o povo trabalhador e humilde puxa de outro, Lula vence. E por quê? Primeiro, Lula é inocente. O mundo e o Brasil civilizado e democrático tem certeza absoluta disso. Segundo, a incerteza política e econômica com a manutenção da candidatura Lula cria um pânico entre os golpistas. Terceiro, Bolsonaro, é uma ameaça não apenas para a esquerda e o PT. Um bandido, um fascista, um homem sem escrúpulo algum não pode oferecer tranquilidade ao País. Quarto, a agenda neoliberal, já condenada em todo mundo, que tira direitos e desemprega, é o perfil que buscam os golpistas para futuro presidente, que intitulam de centro. Uma farsa. Querem copiar o modelo francês, que elegeu um neoliberal presidente da República, com medo da ultradireita. No Brasil, não vai funcionar, A realidade é outra. A "bola" está no pé dos golpistas, mas o jogo não.

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro (RJ)